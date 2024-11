Nova Lei Geral da Electricidade, que vai à votação na generalidade a 28 deste mês, abre espaço para a intervenção do sector privado

A Lei Geral da Electricidade, que vai à discussão e votação na generalidade no dia 28 deste mês, promete revolucionar o sector energético ao abrir espaço para a intervenção do sector privado, particularmente no domínio da transmissão de energia.