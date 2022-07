A UNITA, FNLA, PRS e a CASA-CE não comparecerem esta manhã no velório público criado para homenagear José Eduardo dos Santos (JES), que faleceu em Barcelona na passada sexta-feira, vítima de doença, como estava agendado pela comissão criada para as exéquias do ex-Presidente da República. O MPLA foi o único partido que este presente e rendeu homenagem ao antigo Chefe-de Estado.

A CASA-CE disse que o seu presidente já prestou homenagem na abertura do velório, enquanto a UNITA garantiu que não vai prestar homenagem sem o corpo do ex-Presidente estar presente no País e pelo facto de existir desentendimento entre o Governo e a família, soube o Novo Jornal de fontes dos dois partidos.

Uma fonte da única coligação eleitoral, a CASA-CE, não descartou a possibilidade de que alguns membros da coligação possam prestar homenagem a JES no período da tarde.

O impasse sobre o funeral de José Eduardo dos Santos entre família e Governo continua sem consenso até agora.

Esta quinta-feira, 14, a comissão criada para as exéquias do ex-Presidente de República tem reservado o dia para os partidos políticos com assento parlamentar prestarem as devidas homenagens ao antigo Presidente José Eduardo dos Santos.

A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e o Partido de Renovação Social (PRS), também não se fizeram presente esta manhã no velório, e não justificaram as razões.

O MPLA foi a única força política presente esta manhã no Memorial Dr. António Agostinho Neto, onde decorre o velório de JES, e rendeu homenagem ao também presidente emérito do partido.

Luísa Damião, vice-presidente do MPLA, disse à imprensa que José Eduardo dos Santos deixa um grande contributo na história de Angola.

"JES será sempre recordado como um patriota que se dedicou, não só a causa do MPLA, mas também a causa de Angola e dos angolanos", afirmou.

Questionado sobre como olha para a questão do conflito entre a família e o Governo, o dirigente do MPLA disse que essa questão deve ser tratado a nível do Estado e não do MPLA.

"O estatuto dos ex-Presidentes consagra-lhes o direito de ter um funeral condigno, de Estado, e os angolanos estão a reder esta homenagem no País, e aguardamos o desfecho das negociações", disse Luísa Damião.

O secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, disse no acto que José Eduardo dos Santos não é uma pessoa simples para o partido.

"José Eduardo dos Santos para o MPLA é a história. E vamos continuar a trabalhar para o bom senso, no sentido de que o povo lhe renda homenagem", concluiu.

Para a esta sexta-feira, o último dia de luto nacional, de acordo com a comissão criada para as exéquias, o dia estará reservado para os membros dos órgãos de defesa e segurança.

José Eduardo dos Santos foi Presidente da República entre 1979 e 2017. Nasceu a 28 de Agosto 1942, em Luanda, e morreu no dia 8 de Julho, aos 79 anos.