"Eduardo Mãos de Tesoura" é um filme da década de 1990, um conto de fadas moderno com tons sombrios e fantasiosos dos géneros comédia dramática, romance e fantasia, dirigido por Tim Burton. O actor Johnny Depp interpreta um humanóide artificial chamado Eduardo, uma criação inacabada que possui tesouras no lugar das mãos. No início desta semana, Eduarda Rodrigues foi exonerada do cargo de directora do Serviço Nacional de Recuperação de Activos (SENRA), por alegada perda de confiança da parte do procurador-geral da República, Hélder Pitta Gróz. Ela foi "desactivada" e dificilmente será recuperada.