O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) entregou esta quarta-feira, 12 de Maio, um pacote de produtos de insumos de saúde, nutrição e saneamento, para apoiar as acções de combate à desnutrição. Os bens entregues vão ser distribuídos pelas unidades sanitárias dos municípios de Cazenga, Belas e Talatona, e nos distritos urbanos da Maianga e do Sambizanga.

A doação inclui mais de 10 mil caixas com produtos como leite terapêutico, medidores de perímetro braquial, balanças, máscaras cirúrgicas, vitamina A e desparasitantes que deverão beneficiar mais de 7 mil crianças.

A acção contou com o apoio da União Europeia e do Governo do Japão e faz parte das actividades desenvolvidas pelo UNICEF para apoiar o Estado angolano a mitigar o impacto da covid-19 na vida das crianças e evitar um agravamento da situação nutricional e de saúde.