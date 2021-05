De acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direcção Nacional de Saúde Pública relativo à situação da doença nas últimas 24 horas, Luanda registou 219 casos do total de infecções, seguindo-se Huambo (22), Cunene (8), Huíla (5), Benguela (3) e Bengo (1), com idades entre 2 meses e 84 anos, sendo 131 do sexo masculino e 127 do sexo feminino.

As mortes reportadas são referentes a cidadãos angolanos, entre os 30 e 85 anos, dos quais três em Luanda, o mesmo número na Huíla, um no Cuando Cubango e um no Uíje.

De acordo com as autoridades, 18 pessoas recuperaram da doença, em Luanda, entre 25 e 85 anos, totalizando 26.013 recuperações.

Com os dados hoje disponibilizados, o país tem activos 4.351 casos, dos quais 19 em estado crítico, 48 graves, 169 moderados, 56 leves e 4.059 assintomáticos, encontrando-se 292 doentes internados, 46 pessoas em quarentena institucional e 2.179 contactos sob vigilância epidemiológica.

No que se refere aos laboratórios, foram processadas, no período em análise, 3.902 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 545.969 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5.7%.

Nos pontos de entrada e saída da capital angolana, Luanda, foram testadas na base do teste antigénio 289 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.391.849 mortos no mundo, resultantes de mais de 163,5 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.