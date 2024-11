Luanda: Mulher de 33 anos detida no mercado da "mamã gorda" a comercializar carne de cão congelada - Polícia suspeita que a carne está a ser vendida por agentes comerciais

A Polícia Nacional, através do seu órgão de investigação, DIIP, deteve esta terça-feira,12, na zona da Estalagem, no mercado da "mamã gorda", uma cidadã de 33 anos a comercializar carne de cão congelada e as respectivas cabeças, soube o Novo Jornal.