Luanda: Traficante desembarca no aeroporto 4 de Fevereiro com quatro quilos de cocaína camuflada numa mochila

Um individuo proveniente do Brasil, de nacionalidade angolana, foi apanhado em flagrante pelas forças polícias na sala de desembarque do Aeroporto Internacional de Luanda com mais de três quilos de cocaína dissimulados numa mochila, soube hoje o Novo Jornal.