SIC detém três pessoas no Aeroporto 4 de Fevereiro que tentavam introduzir 14 Kg de cocaína no País

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, no Aeroporto Internacional de Luanda, três indivíduos, quando tentavam desembarcar com 14 quilogramas de cocaína, provenientes do Brasil, dissimulados em 25 embalagens de toalhas de mesa e nas pegas das malas de viagem.