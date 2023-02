É mais uma história a juntar às muitas que nos últimos tempos são notícia em Angola: O Serviço de Investigação Criminal deteve três pessoas por tráfico de droga. A cocaína chegou do Brasil escondida em pacotes de sumo pelas mãos de uma namibiana, que tinha à sua espera um angolano e um nigeriano, receptadores do produto.

A droga chegou ao Aeroporto Internacional de Luanda dissimulada em 72 pacotes de sumo, transportados numa mala de viagem. O SIC ressalta que o angolano e o nigeriano, que se encontravam na capital do País, eram os receptadores da mercadoria e esperavam pela namibiana no aeroporto.

Os indivíduos acusados do crime de tráfico de droga serão encaminhados para o Ministério Público.

As histórias de tráfico de droga entre o Brasil e Angola vão-se acumulando. No início do ano, um avião da TAAG, que fazia a ligação entre a capital brasileira e a capital angolana, transportava cocaína dentro de mochilas escondidas na casa-de-banho, num painel atrás da sanita, mas a alça de uma das mochilas ficou à vista, o que levantou suspeitas da tripulação que de imediato accionou a polícia federal.

Uns dias depois, uma angolana conseguiu fazer entrar em Luanda uma mala com mais de 18 quilogramas de cocaína, proveniente do Brasil, dissimulada em 27 embalagens de sabonete líquido, mas não foi levantá-la aos armazéns do Terminal de carga 2, no Rocha Pinto, onde ficou abandonada quase dois meses. A mulher foi detida após 44 dias de investigação.

Outras histórias têm vindo a ser denunciadas nas redes sociais, o que levou o Serviço de Investigação Criminal a informar que está a investigar uma suposta rede de tráfico de droga em que estão referenciados efectivos e altos responsáveis deste órgão policial, com base em "inúmeras informações postas a circular".

Em nota enviada às redacções a 6 de Janeiro, o SIC afirmava que desencadeou "de imediato", o competente processo de investigação para "apuramento da veracidade das informações e tomar as medidas que se impõem".

No documento, o SIC reafirmava que "está fortemente empenhado no combate ao tráfico de droga em toda extensão do território nacional, sobretudo, nas zonas fronteiriças, onde em plena coordenação com outros órgãos de defesa e Segurança, tem produzido resultados operativos satisfatórios, que culminaram com a apreensão de avultadas quantidades de drogas, principalmente do tipo cocaína, no Porto e Aeroporto Internacional de Luanda, com proveniência do exterior do país, que tendem a utilizar Angola como ponto de trânsito".

Entretanto, no dia 08 de Fevereiro, o ministro do Interior esteve no Parlamento, a pedido do MPLA, para ser ouvido pela segunda comissão e refutou qualquer envolvimento de altas patentes da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal no tráfico de drogas

No dia anterior à audição de Eugénio Laborinho, o Grupo Parlamentar da UNITA deu entrada de um requerimento no gabinete da presidente da Assembleia Nacional solicitando uma audição, com "carácter de urgência", ao procurador-geral da República, ao ministro do Interior e ao director-geral do Serviço de Investigação Criminal, também a propósito do tráfico de droga no País, mas ainda não obteve resposta ao pedido.