O crime ocorreu na rua do Bento Raimundo, quando a vítima, que se encontrava no portão de casa com um familiar, foi surpreendida por dois elementos mascarados a bordo de uma motorizada.

O pendura, segundo populares, sacou de uma arma de fogo e fez alguns disparos à queima-roupa contra o militar. Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima, matando-a.

O militar, de 30 anos, com a patente de 2ª cabo, trabalhava no quarterão militar do Kwanza Norte e vivia com a sua família em Luanda.