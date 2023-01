Uma cidadã de 30 anos, na cidade do Uíge, contratou cinco meliantes, com uma recompensa de 200 mil Kz, para matarem a sua rival, no sentido dela ser a única mulher no relacionamento.

O porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando, contou ao Novo Jornal que "as rivais viviam em conflito permanente por causa do homem e a suspeita, aborrecida com o clima de confusão que existia entre elas, decidiu "contratar cinco indivíduos para executarem a sua rival".

E, após a mulher fazer o pagamento do valor combinado, os indivíduos dirigiram-se até à casa da vítima, no bairro Quindenuo, munidos com uma arma de fogo do tipo AKM.

Depois de verificarem uma calmaria ao redor da residência, arrombaram a porta, introduziram-se na casa e fizeram três disparos contra a mulher, que não resistiu e acabou por morrer naquele instante.

Por intermédio de uma denúncia feita pelos familiares da vítima, o SIC deslocou-se até ao local e efectuou uma investigação em torno do caso, que culminou com a localização da mulher bem como os executantes.

Os homicidas estão detidos e serão encaminhados para o Ministério Público.