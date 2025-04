Compra de bandeiras para o 11 de Novembro avança, mas em território nacional, diz ministro, sem adiantar quantidades

Angola vai mesmo gastar dinheiro em bandeiras da República para a festa dos 50 anos da Independência Nacional, mas não 20 milhões de dólares, um valor que o ministro da Administração do Território, Dionísio Manuel da Fonseca, considera agora fora das possibilidades do Executivo para esse fim. Apesar de ter garantido que "está tudo" no Plano de Contratação Anual, o titular do MAT não revela estimativas sobre as bandeiras necessárias para celebrações da Dipanda. Números dariam aos angolanos valores aproximados dos encargos com um importante símbolo nacional, para esta ou aquela tipologia.