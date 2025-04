Vários municípios de Luanda ficarão sem energia eléctrica este fim-de-semana entre as 06:00 e as 17:00, devido a trabalhos de manutenção correctiva no posto de seccionamento bungo e subestação eléctrica do Camama, assim como de reabilitação, modernização e ampliação na subestação eléctrica do Cazenga (sob responsabilidade da RNT), avisa a Empresa Nacional de Electricidade (ENDE).

No sábado, 12 de Abril, ficam restringidas as seguintes zona: município da Ingombota (Bairros Kinaxixi, Bungo e zonas adjacentes), município de Talatona (parte dos bairros Benfica, Lar do Patriota, Kifica, Chinguar, Futungo de Belas, Honga, Condomínios Cajueiro "Sonangol", Jardim de Rosas, Boavida e arredores), município do Camama (Bairros Camama 1, Chimbicato, Mbondo Chapé, Fubu, Dangereux, Simione, Iraque, condomínios Jardim do Éden, Juventude, BPC, Jornalista e zonas adjacentes), e município do Kilamba Kiaxi (Bairros Palanca, Golfe 1, Soba Kapassa, Sapú, 28 de Agosto e zonas adjacentes).

Já no domingo, 13 de Abril, ficam afectadas as seguintes zonas: município da Ingombota ( Bairro Mutamba em toda a sua extensão), município do Rangel (parte do bairro Vila Alice), município da Maianga (Bairros Sagrada Esperança, Cassenda, Prenda, Cassequele do Lourenço, Calemba, Madeira e arredores), município do Cazenga (Bairros Cazenga, Zamba 4, Adriano Moreira, Combustível, Massoló, Antonov, Decorang, Marcelo Caetano, Mabor, Mangueirinha e arredores), município do Hoji-ya-Henda (Bairros 11 de Novembro, Hoji-ya-Henda, Cuca, Nocal, Mulemba, Nguanhã e zonas adjacentes), município do Sambizanga (Bairro Sambizanga (Zonas do Dom Bosco, 12 de Julho, Zamba 15, Mercado do Camponês e arredores).