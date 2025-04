De acordo com o documento, que foi divulgado nos media especializados pela australiana Lucapa Diamond Company, que gere o Lulo com a Endiama e a Rosa & Pétalas, aponta para uma desvalorização de mercado do quilate em 17%, dos 1897 USD em Dezembro de 2023 para os 1581 USD em Dezembro de 2024.

No entanto, a par da realidade nacional, que aumentou de forma significativa (ver aqui) a produção de cerca de 9,5 milhões de quilates em 2023 para quase 14 milhões em 2024, também no Lulo a quantidade de quilates com valor económico aumentou de pouco mais de 228 mil em 2023 para 249 mil no final do ano.

Estes valores surgem numa altura em que o mercado global dos diamantes atravessa um dos seus momentos históricos mais complexos, com a crise da guerra mundial das tarifas dos EUA a entrar directamente pela porta adentro das já prolongadas dificuldades nas vendas que começou já durante a pandemia da Covid-19, com raras excepções.