O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior (ACJ) apelou, esta quarta-feira, 18, via redes sociais, à adesão dos cidadãos aos Balcões Únicos de Atendimento ao Público (BUAP) para a actualização do registo eleitoral, defendendo que "não basta reclamar do País que temos, é preciso participar na escolha do País que queremos".

Num apelo directo lançado nas redes sociais, Adalberto Costa Júnior convidou os cidadãos a fazerem o registo eleitoral.

"Se ainda não foi, vá ao BUAP. Se já actualizou, mobilize outros cidadãos! Em 2027, não basta reclamar do país que temos, é preciso participar na escolha do país que queremos. O futuro desta e da próxima geração também depende das nossas decisões. Não deixe que outros decidam por si. O futuro não se espera, constrói-se com participação!", apelou ACJ.

Conforme o presidente da UNITA, os angolanos devem todos ir ao registo e verificar se há algum membro da família que ainda não actualizou os seus dados.

Adalberto Costa Júnior lamentou, por outro lado, o facto de uma grande parte da população angolana não ter em mãos o Bilhete de Identidade, por conta das dificuldades na obtenção do documento.

Recentemente, o presidente da UNITA defendeu o reforço dos Balcões Únicos de Atendimento ao Público nas zonas do interior do País, sobretudo nas localidades mais afastadas, para facilitar a actualização dos dados dos cidadãos, tendo em vista as eleições gerais de 2027.