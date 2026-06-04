Um homem, que se fazia passar por superintendente-chefe da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal (SIC), infiltrou-se na esquadra do município da Lúbia, no Bié, fiscalizou as condições de trabalho e depois começou a agredir psicologicamente os agentes, alegando "péssimo" funcionamento do lugar.

O Novo Jornal soube que, após o falso trabalhador do Ministério do Interior ter saído da esquadra, dirigiu-se a um estabelecimento comercial, pertencente a um estrangeiro, apresentou-se como oficial do SIC e tentou subtrair de lá artigos sem pagar.

Mas antes, o ousado "artista" do disfarce, para intimidar o comerciante estrangeiro, "disse que foi enviado para Lúbia para fiscalizar os estrangeiros, administrador e o delegado municipal", explica o SIC-Bié.

O homem (na foto) foi apanhado em flagrante, na loja, por um dos chefes de turno do comando municipal da Lúbia, que foi ao seu encontro, quando se apercebeu que na sua ausência um suposto oficial da polícia foi inspecionar a esquadra.

O suposto superintendente-chefe, de 37 anos, é proveniente da provincia do Huambo, e deslocou-se para aquela circunscrição no período da noite, aproveitando-se da pouca movimentação que havia na esquadra.

Este não usava nenhum tipo de uniforme da polícia ou do SIC, nem tão pouco possuía um passe de identificação, apenas conseguiu enganar os agentes com a sua audácia, transmitindo uma comunicação autoritária.

Mediante estas situações, as autoridades policiais na província do Bié detiveram-no e estão a efectuar diligências para perceber quem é este homem e se tem histórico neste tipo de actuação face ao à-vontade demonstrado.