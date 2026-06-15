Uma mulher e os os seus três filhos foram assassinados na madrugada desta segunda-feira, 15, em casa, no município de Cacuaco, em Luanda, por elementos que ainda não foram identificados, soube o Novo Jornal junto da Polícia Nacional (PN).

A tragédia ocorreu no bairro Paraíso, concretamente na rua do Chafariz, quando os quatro membros da mesma família, que se encontravam a dormir, foram surpreendidos pelos homicidas, de acordo com a Polícia Nacional.

No interior da casa, explica a PN, "estes terão, com as próprias mãos, asfixiado até à morte dois dos filhos, e, depois, atiraram a mãe e mais um filho num tanque de água, com uma capacidade para 20 mil litros, onde acabaram por morrer afogados".

O Novo Jornal soube ainda que os indivíduos não subtraíram dinheiro ou bens da residência.

Segundo o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da PN-Luanda, Nestor Goubel, diligências já estão em curso para localizar os presumíveis autores e responsabilizá-los criminalmente.