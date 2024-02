Desempenho no CAN da Côte d" Ivoire levou dirigentes da Real Federação Marroquina de Futebol a colocar as Palancas Negras na agenda de amigáveis dos Leões do Atlas e convidou a Selecção de Angola para um amistoso na cidade de Agadir, no dia 22 de Março.

A Selecção Nacional de Honras de futebol tem previsto um desafio de carácter particular com a similar de Marrocos no dia 22 de Março, às 22 horas, no Grand Estádio de Agadir, no âmbito da preparação dos compromissos internacionais dos dois conjuntos, que estão engajados na disputa da qualificação para o Campeonato do Mundo de 2026, que terá palco tripartido, no México, Estados Unidos e Canadá.

Segundo analistas, a excelente prestação das Palancas Negras na Taça de África das Nações (CAN"2023), disputada, recentemente, na Côte d"Ivoire, que culminou com o afastamento nas semifinais pelas Super Águias da Nigéria, e a subida de 24 lugares no ranking da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), terão motivado a Real Federação Marroquina de Futebol a colocar o combinado angolano na agenda para este jogo amigável frente aos Leões do Atlas.

