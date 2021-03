Cinco bancos comerciais que operam em Angola estão à margem do regulamento do Banco Nacional de Angola (BNA), segundo o qual as instituições financeiras bancárias devem publicar o balancete trimestralmente «até 45 dias após o término do trimestre»

Os lucros dos três principais bancos privados do sistema financeiro nacional registaram, em 2020, uma quebra de 54% para 143,8 mil milhões de kwanzas, face aos 309,3 mil milhões Kz do ano anterior, um trambolhão impactado, sobretudo pela Covid-19, de acordo com cálculos do Novo Jornal, com base nos balancetes do quarto trimestre de cada banco.

Trata-se do Banco Angolano de Investimentos (BAI), maior banco em activos do sistema financeiro, do Banco de Fomento Angola (BFA), segundo maior em activos, e do Banco BIC, o quarto em activos no sistema financeiro nacional. Apesar da redução dos resultados líquidos, individualmente os bancos encerram 2020 com lucros.

