O lote inclui 18 pedras de mais de 10,80 quilates, das quais duas da produção do Lulo, duas da produção do Uari, uma da produção do Chitotolo, uma da produção do Somiluana e 12 da produção do Kaixepa.

"Do lote de 18 pedras, destacam-se uma pedra rosa do Somiluana, duas pedras rosa do Kaipexa, e uma pedra de 116,18 quilates do Lulo", destaca a Sodiam, indicando que este é o nono leilão de diamantes brutos organizado empresa estatal de comercialização de diamantes, tendo o último sido realizado em Dezembro de 2023.

De acordo com o comunicado, o leilão é organizado em colaboração com a empresa Trans Atlantic Gem sales, em Luanda, e as sessões de visualização vão decorrer entre os dias 11 e 18 deste mês, nos escritórios sede da Sodiam.

O processo de licitação será feito de forma electrónica e o leilão é direccionado a clientes registados na base de dados da Sodiam, "que tenham 'expertise' na comercialização de pedras especiais", detalhou a empresa.

Nos leilões anteriores, a Sodiam arrecadou um valor global de 211 milhões de dólares.