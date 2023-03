O candidato do Congresso de Todos os Progressistas, partido no poder, Bola Tinubo, é o novo Presidente da Nigéria saído das eleições Presidenciais de Sábado, 25, deixando em evidência a escolha dos nigerianos pela continuidade do trabalho que foi desenvolvido nos dois mandatos do ainda Presidente Muhammadu Buari.

Bola Tinubo, que chegou a estas eleições depois de ocupar o cargo de governador de Lagos, um dos 36 estados da Nigéria, levou de vencido Atiku Abubakar, do Partido Democrático Popular, o mais importante da oposição, e Peter Obi, do Partido Trabalhista, que vestiu a pele de candidato dos jovens e conseguiu intrometer-se entre os dois gigantes da política nigeriana, embora sem o sucesso que as sondagens lhe atribuíam.

Com a Comissão Nacional Eleitoral Independente a declarar Tinubo vencedor destas eleições, a Nigéria vai agora enfrentar um outro problema, que é lidar com as suspeitas de fraude que foram levantadas esta segunda-feira pelo antigo Presidente Olusegun Obasanjo, afirmando numa carta ao Presidente Buari que o país poderia arder se não fossem tomadas medidas para obstaculizar a manipulação dos resultados.

A par das suspeitas, a Nigéria vive por estes dias um problema gigantesco com a dificuldade de encontrar dinheiro nas ruas (ver links de notícias em baixo nestas página), a questão da insegurança, com problemas sérios em quase todos os estados e o desemprego galopante e uma inflação recorde que está a atrofiar a economia do mais populoso país do continente e também o com o maior Produto Interno Bruto.

O facto de Bola Tinubo ter saído vencedor desta contenda eleitoral é um pressuposto importante para evitar o caos anunciado por Obassanjo, porque é uma das figuras de maior influência entre as elites económicas e políticas do gigante africano.

Do currículo de Tinubo, como escreve The Guardian, ressalta ainda a imagem de "O Padrinho" da política nigeriana, tendo imigrado em jovem para os EUA, onde foi motorista de táxi para pagar os estudos em economia, tendo sido ainda consultor em empresas, regressando ao país em 1990.

Com o fim do regime militar, em 1999, Tinubo candidatou-se a governador de Lagos e ganhou crédito nacional pela forma como combateu o crime organizado e o caótico trânsito da maior cidade nigeriana, precisamente conhecida por ser sobrepovoada, filas de trânsito ininterruptas e com o crime organizado a mandar em diversos sectores e nas ruas da cidade.