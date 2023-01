A Comissão Nacional Eleitoral (CNE), que recebeu seis relatórios de contas referentes às eleições de Agosto de 2022, aprovou sem reserva os do MPLA, os da CASA-CE, os do P-NJANGO e os da APN. Os da UNITA e PHA foram aprovados "com reservas", enquanto a FNLA e o PRS ainda não apresentaram contas.

Do documento aprovado pelo plenário da Comissão Nacional Eleitoral, que esteve reunido no final da semana passa, na primeira sessão ordinária, não constam os relatórios dos partidos políticos PRS e FNLA, que não apresentaram junto da CNE, nos prazos estabelecidos por lei, as suas prestações de contas.

Segundo o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Lucas Quilundo, a CNE vai informar ao Tribunal de Contas, que dois dos oito partidos e coligação de partidos políticos concorrentes às eleições gerais de 24 de Agosto de 2022, nomeadamente o PRS e a FNLA, não apresentaram o relatório e contas.

A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) diz estar indignada com a CNE, que, até agora, não tem aceitado o seu relatório financeiro da campanha eleitoral referente às eleições de 2022.

"Estamos a insistir sempre para a entrega do relatório financeiro da campanha eleitoral referente às eleições de 2022, mas a CNE não recebe. A FNLA está ansiosa para a prestação de contas. Temos de esclarecer como é que o dinheiro dado pelo Executivo foi gasto", disse ao Novo Jornal, esta segunda-feira, 23, o porta-voz do partido, Ndonda Nzinga.

"Estamos a pedir o bom senso do presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva, para autorizar a recepção do relatório", acrescentou Ndonda Nzinga, salientando que a sua organização política já informou ao Tribunal de Contas e este também, até agora, não interpelou a CNE relativamente a este impasse.

Refira-se que no pleito eleitoral de 24 de Agosto cada candidatura recebeu para a campanha eleitoral 1,1 mil milhões de Kwanzas.

Nas eleições de 24 de Agosto, o MPLA obteve 51,17 por cento e 124 deputados e a UNITA 43,96 por cento e 90 deputados.

Entre os partidos mais pequenos, foi o PRS quem chegou mais forte, em 3º, com 1,14%, seguindo-se a FNLA, com 1,06%, a PHA, com 1,02%. Todos estes partidos com dois deputados eleitos garantidos.

A CASA-CE com 0,76%, a APN, com 0,48%, e o PJANGO, com 0,42% dos votos, não conseguiram qualquer assento parlamentar.