Os juízes do Tribunal Supremo (TS) entregaram esta quinta-feira, 09, à Procuradoria-Geral da República (PGR), uma deliberação a pedir que se abra um inquérito sobre as acusações de corrupção que recaem, nas redes socais e em diversos órgãos de comunicação, sobre o juiz presidente Joel Leonardo.

Segundo uma fonte do TS, na quinta-feira, o plenário pediu ao juiz presidente que entregasse a deliberação à Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DINIAP) da Procuradoria-Geral da República, o que Joel Leonardo não fez.

Por essa razão, os juízes conselheiros, por decisão do plenário, entregaram, no mesmo dia, a deliberação ao Procurador-Geral da República, Hélder Pitta Grós, em que é solicitada a abertura de um inquérito relativamente às notícias veiculadas nas redes socais e em diversos órgãos de comunicação sobre a suposta conduta do juiz presidente do TS, no sentido de serem esclarecidas as denúncias.

Segundo a deliberação do plenário, os juízes conselheiros questionaram o presidente do supremo por que razão não se realizou a cerimónia oficial de abertura do ano judicial, tendo sido informados de que será feita "brevemente".