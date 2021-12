A votação para a eleição do presidente da UNITA começou perto das 16:30 de hoje, terceiro e último dia do XIII Congresso Ordinário do partido do "Galo Negro", prevendo a organização que este processo tenha a duração de cerca de duas horas.

Mais de 1.140 delegados irão votar em 10 mesas de voto.

Antes do início do processo de votação, as comissões de especialidades discutiram e aprovaram as propostas de resolução do congresso.

Cada mesa terá 115 eleitores, sendo que os primeiros a votar são os membros da comissão eleitoral. Segue-se Isaías Samakuva, presidente cessante, que exercererá o seu direito de voto.

O candidato Adalberto Costa Júnior votou pouco depois.

O processo de votação deve durar no máximo duas horas.

Em declarações à imprensa, o único candidato à presidência da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse que espera resgatar a legitimidade da liderança do partido.

"Espero fazê-lo com o reforço de uma maioria substantiva", assegurou o futuro presidente do partido, que concorre sozinho ao cargo.

Adalberto Costa Júnior espera melhorar em relação à moção de estratégia que trouxe ao "Galo Negro" em 2019, ano em que foi sido eleito presidente da UNITA no XIII Congresso, depois anulado pelo Tribunal Constitucional através do acórdão n. 700/21.

Sobre a Frente Patriótica Unida, o futuro presidente da UNITA disse estar completamente predisposto a liderar a ampla frente para a alternância que irá concorrer às eleições de 2022.

Adalberto Costa Júnior salientou que este congresso é a afirmação de que a UNITA não está dividida.