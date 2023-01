De acordo com o relatório semanal do INAC, estas denúncias foram registadas nas províncias de Luanda, Benguela, Bié, Bengo, Kwanza Sul, Kwanza norte, Cabinda, Cunene, Huambo, Huíla, Namibe, Uíge e Zaire.

O INAC revela que 106 queixas foram de agressão física, 73 de fuga à paternidade, 21 de negligência e abandono de criança, 11 de exploração de trabalho infantil, 16 de abuso sexual.

O relatório refere ainda que a província de Luanda foi o epicentro dos casos de violação sexual, com um total de seis casos, em Benguela e Kwanza-sul foram registadas três queixas, no Namibe, duas, no Zaire e Cabinda foi assinalado um caso em cada.

Na província de Luanda, o município de Viana foi o que mais registou queixas de abuso sexual, com destaque para o caso de uma menina de 12 anos, que foi violada pelo pai da sua colega de escola, que se aproveitou de sua fragilidade para consumar o acto. Este assunto já é do domínio da esquadra municipal de Viana e o acusado foi encaminhado para a direcção municipal da Acção Social.

Já na província do Uíge, município do Uíge, uma menor de seis anos foi vítima de maus tratos e agressão física praticados pela sua mãe adoptiva, e, como consequência, a criança apresenta ferimentos graves em algumas partes do corpo, tendo o caso sido encaminhado para o serviço provincial do INAC.

O INAC apela à população no sentido de garantir a protecção das crianças contra todas as formas de violência, ligando para o 15015 ou através site http://portaldacrianca.gov.ao/.