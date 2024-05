Uma mulher de 36 anos fez-se passar por empresária e hospedou-se num hotel de luxo, na zona do litoral sul da província de Luanda, durante três meses, tendo acumulado uma dívida de mais de seis milhões de kwanzas. Depois, tentou fugir do hotel sem pagar mas foi descoberta e acabou detida pela DIIP, soube o Novo Jornal.

A mulher esteve hospedada na unidade hoteleira desde o passado mês de Fevereiro, fingiu estar grávida, e dizia ser uma empresária bem-sucedida.

No hotel, de luxo, que fica localizado na zona do litoral sul de Luanda, a mulher pagou apenas a hospedagem de 48 horas e não mais saiu do hotel, alegando que não tinha dificuldade de pagar a sua estadia.

Passados quase dois meses, a gerência do hotel suspeitou da mulher pelo facto de apresentar um comportamento estranho, pois tentava encontrar forma de deixar o hotel sem efectuar o pagamento da hospedagem.

Monitorada a senhora, era sempre vista a tentar escapar do pessoal do hotel com o argumento de que não tinha dificuldades em honrar com o compromisso, mas não o fazia.

Accionada a polícia, através da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), que passou também a vigiar a mulher, apanhou a mulher em flagrante a tentar escapar do hotel sem liquidar a dívida.

Interrogada, os investigadores da DIIP detectaram que a mulher não estava grávida e que não tem capacidade financeira para liquidar a dívida acumulada no hotel de luxo onde estava hospedada.

Segundo a DIIP, que descreveu a situação ao Novo Jornal, a mulher esteve este tempo todo a criar condições para deixar o hotel sem ser vista por ninguém.

Em declarações à polícia, a mulher confessou não ter condições, dizendo apenas que precisava de um lugar para ficar.

O Novo Jornal apurou que a dívida da mulher está acima dos seis milhões de kz, e que diante do DIIP a mulher revelou não ter condições nenhuma para liquidar esse valor.