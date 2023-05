O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve dois ex-militares das Forças Armadas Angolanas (FAA) que lideravam uma rede de falsificação de moeda estrangeira desmantelada em Abril quando tentavam injectar no mercado cerca de 520 mil dólares falsos.

No passado dia 12 de Abril, como o Novo Jornal havia noticiado, o SIC deteve quatro elementos desta rede que se dedicava à falsificação de dólares norte-americanos e que contavam com a colaboração de bancários no sentido de lhes facilitar a vida na troca dos valores falsos para verdadeiros.

As investigações não pararam e deram agora frutos com a detenção dos chefes da quadrilha de falsificadores, que são antigos militares das FAA.

Tendo os oficiais do SIC, em menos de um mês, conseguido localizar e deter, neste fim-de-semana, os líderes desta rede, que por sinal são dois ex-efectivos das FAA e um civil.

De acordo com o director do gabinete de comunicação do SIC, Superintendente-Chefe Manuel Halaiwa, com a detenção destes novos elementos da rede estão detido um total de sete indivíduos, sendo que os outros quatros já se encontravam em prisão preventiva desde o mês passado.

Manuel Halaiwa frisou ainda que alguns membros do grupo residiam na província do Huambo e outros em Luanda, com idades compreendidas entre os 35 e os 72 anos.

O SIC desconfia que estes não são os únicos integrantes do grupo, razão pela qual o director geral do gabinete de comunicação institucional e imprensa garante que as investigações vão prosseguir até os factos estarem bem apurados.