OGE2022: Sindicato dos Médicos critica verba atribuída ao projecto da primeira dama e destaca que dotação para o Nascer Livre para Brilhar é superior à do programa de combate à malária

O Sindicato Nacional dos Médicos (SINMEA) está preocupado pelo facto de o projecto Nascer Livre para Brilhar, da primeira-dama, Ana Dias Lourenço, estar inscrito no OGE-2022 com um orçamento de 5,5 mil milhões de kwanzas, verba mais elevada do que a destinada aos projectos de combate à malária, lepra, tuberculose e doenças crónicas não transmissíveis.