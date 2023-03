O supervisor provincial do Programa de Luta Contra o Sida no Uíge foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal, acusado de furtar e vender mais de 200 kits de testes de HIV, que se encontravam no stock da instituição, usando os valores da venda para o seu próprio benefício.

O homem, que exerce esta função há dois anos, na cidade do Uíge, tem vendido em clínicas privadas os materiais que a Direcção Provincial da Saúde entrega aos hospitais públicos para que sejam disponibilizados à população.

Segundo o porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando, um funcionário apercebeu-se das movimentações que o chefe fazia, informou sobre as irregularidades que têm ocorrido naquela área à direcção da instituição, que fez uma participação ao Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Depois da denúncia e de investigações, os efectivos do SIC lançaram uma caça ao homem nos arredores do município sede, tendo capturado o supervisor provincial do Programa de Luta Contra o Sida no Uíge no bairro 1º de Agosto.

Em declarações ao Novo Jornal nesta quinta-feira, o porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando, disse que "até ao momento ainda não foi encontrado mais nenhum funcionário da instituição que faça parte deste esquema, mas investigações prosseguem para se apurar bem os factos".

O supervisor provincial do Programa de Luta Contra a Sida está detido e indiciado da prática do crime de peculato.