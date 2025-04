O Governo da República Democrática do Congo (RDC) aceitou extraditar três cidadãos norte-americanos para os EUA onde deverão cumprir as penas, depois de terem sido condenados à morte num Tribunal Militar em Kinshasa por participação em tentativa de golpe de Estado.

Os três norte-americanos, Benjamin Reuben Zalman-Polun, left, Marcel Malanga e Tyler Thompson, foram condenados em Setembro de 2024 depois de detidos no contexto de uma estranha tentativa de golpe de Estado contra o Presidente Félix Tshisekedi em Maio desse ano.

Os media congoleses não explicam que tipo de pena vão cumprir nos EUA, mas os três indivíduos deverão cumprir anda alguns anos de cadeia até serem libertados ao abrigo de uma figura jurídica de atenuação da pena.

Um dos detidos agora extraditados, Marcel Malanga, de 21, é filho de um antigo elemento da oposição congolesa, Christian Malanga, que participou na intentona mas foi morto a tiro pelas forças de segurança de Tshisekedi.

Esta extradição envolve, segundo analistas, uma componente diplomática forte, num momento em que Kinshasa procura o apoio dos EUA para lidar com a ofensiva ruandesa no leste (ver links em baixo), além de estar em curso uma negociação sobre a oferta do Presidente congolês para que os EUA entrem na exploração de minerais estratégicos no país.

Segundo um elemento do Departamento de Estado dos EUA, citado pelas agências, Washington também "condena os ataques armados de Maio de 2024 (a tentativa de golpe) e apoia as autoridades da RDC na aplicação da justiça, mas, ao mesmo tempo, procura uma forma de lidar de forma humana e com compaixão com estas pessoas".