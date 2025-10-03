A nova direcção executiva do Bloco Democrático (BD), resultante da convenção nacional, e na sua maioria reconduzida para as mesmas funções "de modo a manter a estabilidade do partido", vai tomar posse este sábado, 04, em Luanda.

Os membros que serão empossados, segundo apurou o Novo Jornal, estavam à espera do resultado do recurso interposto pelo candidato derrotado ao cargo de vice-presidente, Nelson Pestana Bonavena, que impugnou os resultados da província do Zaire. A comissão eleitoral independente chumbou o recurso, considerando que o processo eleitoral na província do Zaire foi transparente.

"Não houve irregularidades no processo eleitoral na província do Zaire. O argumento apresentado pelo candidato Nelson Pestana Bonavena não tem fundamento", disse ao Novo Jornal o presidente da comissão eleitoral independente, João Manuel dos Santos.

Com esta explicação, a nova direcção do BD tem como presidente Filomeno Viera Lopes, como vice-presidente Américo de Jesus Vaz, como secretário-geral Muata Sebastião e como presidente da comissão nacional de jurisdição e fiscalização Simão Afonso.

Refira-se que o BD não participou oficialmente nas eleições de 2022 (alguns dos seus membros entraram pela lista da UNITA) e no próximo pleito eleitoral de 2027 corre o risco de ser extinto, se não voltar a constar no boletim de voto.

O BD surgiu em 2010, na sequência da extinção da Frente Para a Democracia (FpD), ditada pela não materialização dos 0,5 por cento de votos nas eleições de 2008, requisitos mínimos exigidos por Lei.