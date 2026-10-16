A circulação rodoviária entre Luanda e Bengo, na ligação Cacuaco-Panguila, está fortemente condicionada devido à abertura de um buraco na ponte do Kifangondo, situação que está a provocar longas filas de viaturas e a obrigar os automobilistas a aguardarem horas para atravessar o troço, soube o Novo Jornal.

O Governo Provincial do Bengo assegura que está a trabalhar para solucionar o problema na ponte, que está na origem dos constrangimentos à circulação rodoviária.

Enquanto a situação não for resolvida, os automobilistas que circulam no troço Kifangondo-Panguila enfrentam horas de engarrafamento.

O problema foi detectado esta quinta-feira, 15, quando se verificou a existência de um buraco na placa de betão da ponte do Kifangondo.

A circulação rodoviária neste troço está condicionada, levando as pessoas que utilizam diariamente esta ligação a optarem por fazer o percurso a pé, devido às longas filas de viaturas paradas.

Devido ao buraco na ponte, a circulação está a ser feita num único sentido, em consequência do estreitamento da via, o que obriga os automobilistas a redobrarem os cuidados.

A Polícia de Trânsito apela aos automobilistas para que obedeçam às orientações dos agentes reguladores.

O vice-governador do Bengo para os Serviços Técnicos e de Infra-estruturas, Edson Vaz Câmara da Cruz, disse à Rádio Nacional de Angola que não há condições para criar um desvio no troço e que o trânsito vai permanecer condicionado até à resolução do problema.

O Novo Jornal soube que a empresa Mota-Engil foi chamada pelo governo do Bengo a intervir na reparação do buraco na ponte.