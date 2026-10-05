Pelo menos seis pessoas morreram e duas ficaram feridas, no último fim-de-semana, devido a descargas atmosféricas que atingiram as províncias da Huíla, do Cunene e de Benguela. Os incidentes levaram o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) a ter de remover os corpos para as morgues locais.

Na província da Huíla, o trágico incidente ocorreu no município do Chipindo, concretamente na aldeia de Sanjepel. Cinco membros da mesma família que se encontravam no interior da sua habitação foram atingidos por um raio, resultando na morte imediata de três pessoas e deixando outras duas feridas.

As vítimas mortais são uma criança de nove anos e dois jovens, de 16 e 20 anos. Por sua vez, os feridos são dois rapazes, de cinco e oito anos de idade, que foram assistidos pelas autoridades sanitárias locais.

Na província do Cunene, o trágico incidente ocorreu na localidade de Tchicusse, pertencente ao município da Cahama. O fenómeno natural vitimou mortalmente uma criança de apenas três anos e uma adolescente de 14 anos.

Já na região de Benguela, um menor de nove anos de idade morreu no município do Balombo, após a comunidade na qual residia ter sido atingida por um raio. Segundo revelou o administrador do Balombo, José Cambiete, a situação na região é preocupante.

"Desde o princípio das chuvas, o Balombo já soma quatro mortes por descargas eléctricas", afirmou o responsável, alertando para o carácter recorrente destes acidentes durante a actual época chuvosa.