Boa parte dos passes sociais emitidos nos últimos três anos foi destinada aos estudantes, antigos combatentes e à população, em geral. Estudantes dizem que o cartão quase que não se faz sentir nas paragens dos autocarros em Luanda. A Empresa Nacional de Bilhética Integrada continua a colocar em stand by a eliminação do pagamento em numerário nos transportes públicos, conforme foi anunciado no final de 2024.

Desde a implementação do projecto em 2023, a Empresa Nacional de Bilhética Integrada (ENBI) entregou, até Setembro deste ano, apenas 402.284 passes sociais contra os 600 mil inicialmente previstos, apurou o Novo Jornal.

De acordo com dados da ENBI a que este semanário teve acesso, dos 32.456 passes sociais emitidos, 24.376 foram distribuídos a estudantes, 8.080 destinaram-se a antigos combatentes e mais de 360 mil foram passes regulares, designados "Passe Regular GiraMais", o que permite à população, em geral, ter acesso aos meios de transportes públicos (autocarros, barcos e comboios).

A empresa prevê que esse número aumente rapidamente com a campanha de distribuição gratuita de passes não personalizados que a ENBI pretende lançar em breve.

