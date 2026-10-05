A informação foi avançada pela secretária de Estado para a Acção Social, Dina Mayomona, na abertura do simpósio sobre "Prevenção e combate ao abuso sexual de menores", a decorrrer em Luanda.
Este número é parte de um total de 9.072 casos de violência contra crianças reportados no primeiro semestre de 2026 que engoblam ainda 2.415 casos de violência física e 1.010 violência psicológica.
No ano passado 2025 foram registados 26.024 casos de violência contra crianças, sendo 1.028 de violência sexual, 1.376 de violência física e 994 de violência psicológica, acrescentou a secretária de Estado, que apelou aos líderes religiosos para que assumam um papel mais activo na prevenção, identificação de sinais de risco, orientação das famílias e encaminhamento de casos às autoridades competentes.
Lembrando que o silêncio perante situações de abuso não pode ser utilizado para preservar a imagem de uma família, comunidade ou instituição, Dina Mayomona defendeu que a prioridade deve ser sempre a segurança e a dignidade da criança.
A secretária de Estado reforçou a necessidade de consolidar uma verdadeira rede de protecção que reúna o Estado, famílias, igrejas, escolas, comunidades e organizações da sociedade civil.