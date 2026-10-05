No primeiro semestre de 2026 foram assinalados 645 casos de agressão sexual de crianças em Angola, uma média de 3,5 casos por dia. Cerca de 100 destes abusos foram praticados por pastores.

A informação foi avançada pela secretária de Estado para a Acção Social, Dina Mayomona, na abertura do simpósio sobre "Prevenção e combate ao abuso sexual de menores", a decorrrer em Luanda.

Este número é parte de um total de 9.072 casos de violência contra crianças reportados no primeiro semestre de 2026 que engoblam ainda 2.415 casos de violência física e 1.010 violência psicológica.

No ano passado 2025 foram registados 26.024 casos de violência contra crianças, sendo 1.028 de violência sexual, 1.376 de violência física e 994 de violência psicológica, acrescentou a secretária de Estado, que apelou aos líderes religiosos para que assumam um papel mais activo na prevenção, identificação de sinais de risco, orientação das famílias e encaminhamento de casos às autoridades competentes.

Lembrando que o silêncio perante situações de abuso não pode ser utilizado para preservar a imagem de uma família, comunidade ou instituição, Dina Mayomona defendeu que a prioridade deve ser sempre a segurança e a dignidade da criança.

A secretária de Estado reforçou a necessidade de consolidar uma verdadeira rede de protecção que reúna o Estado, famílias, igrejas, escolas, comunidades e organizações da sociedade civil.