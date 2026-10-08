Os técnicos de manutenção de aeronaves vão avançar para a greve já a partir do dia 11 deste mês, com períodos de paralização entre 11 e 15 de Outubro, 6 e 10 de Novembro, 5 e 10 de Dezembro e 19 e 23 de Dezembro de 2026. A TAAG informa que activou o plano de continuidade operacional para tentar reduzir os possíveis impactos deste protesto dos trabalhadores e "preservar a maior parte possível da programação prevista".

A TAAG e o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (STMA) ainda não conseguiram alcançar um entendimento sobre as reivindicações, tendo sido apresentada uma proposta de aumento salarial de 20%, longe do aumento acumulado de 100% até Dezembro de 2027 exigido pelo STMA.

A companhia de aviação promete divulgar, "com a maior antecedência possível", informação sobre eventuais alterações à programação dos voos, garantindo que os passageiros afectados serão contactados directamente através dos dados associados às respectivas reservas e informados sobre as opções disponíveis para a gestão das suas viagens.

"A segurança dos passageiros, das tripulações e das aeronaves permanece uma prioridade inegociável. A realização de qualquer vôo dependerá sempre do cumprimento integral dos requisitos técnicos, operacionais e de segurança aplicáveis", assegura a TAAG.

A paralização abrange as 13 áreas técnicas da companhia, incluindo Linha, Metrologia, Eléctrica, Interiores, Inspecção, Pintura, Estruturas, Periódicas, MCC, Planeamento, Ferramentaria, Engenharia e Controlo de Qualidade.