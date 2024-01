Em comunicado, a petrolífera nacional informa que foram convidadas 14 empresas para a escolha das que vão fornecer este serviço ao Estado angolano.

Na mesma nota, a Sonangol explica que se trata da importação de gasolina e gasóleo e as egras do concurso estipulam que estes sejam entregues no local.

Este concurso é lançado agora, com data de 17 de Janeiro, devido ao aproximar do fim do prazo de validade dos actuais contratos.

O Estado angolano gasta em média cerca de 2 mil milhões USD com a importação de combustíveis.

Esta situação tenderá a ser diluída com a conclusão da construção das três refinarias cujas obras decorrem em Cabinda, no Soyo e no Lobito.

Para esbater o esforço financeiro suportado directamente pela Sonangol em nome do Estado angolano, a gasolina sofreu em 2023 o primeiro, em anos, aumento, passando a custar em bomba 300 Kz, mantendo o gasóleo o preço, 135 Kz.

Porém, a discussão sobre novos acertos é permanente no seio do Governo e alguns analistas admitem que novos aumentos poderão ainda ocorrer durante o ano de 2024.