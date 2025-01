Gana: Novo Presidente elege segurança e unidade regionais como prioridades - John Mahama volta ao poder provando que a democracia ganesa é robusta na alternância

O regresso de John Dramani Mahama ao poder, depois de vencer as eleições de Dezembro, oito anos depois de deixar a Presidência do Gana, é uma demonstração de que a democracia no Gana é robusta e tem na alternância um dos seus pilares fundamentais.