O encontro desta terça- feira entre o Governo e as centrais sindicais, que visou encontrar consenso para o reajuste salarial de 25% na função pública, prometido inicialmente para este mês de Janeiro, foi um fracasso, sem qualquer entendimento entre o Governo e os sindicatos. O Executivo de João Lourenço mantém a posição, dizendo que o reajuste salarial de 25% na função pública só irá concretizar-se em finais do mês de Março com retroactivos dos meses de Janeiro e de Fevereiro, mas os sindicatos (e já explico porque digo aqui sindicatos e não centrais sindicais) exigem que este reajuste seja feito já no salário deste mês de Janeiro.