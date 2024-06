De acordo com o comunicado, o processo inclui igualmente a criação de mecanismos para a facilitação do acesso a diversos serviços, melhoria da mobilidade, actualização do mapeamento, entre outros aspectos.

Neste momento, a nível de Luanda, a implementação está em maior proporção nos municípios do Kilamba Kiaxi e Talatona, nos distritos urbanos do Nova Vida e Talatona, respectivamente, refere o comunicado do GPL.