João Lourenço visita José Eduardo dos Santos na sua casa num gesto dentro do espírito natalício

O Presidente João Lourenço deslocou-se hoje, sexta-feira, 24 de Dezembro, véspera de Natal, à casa do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, numa visita de cortesia que a Presidência sublinhou ter ocorrido "dentro do espírito de celebração do Natal".