Cabecilha do assalto à casa do bancário assassinado foi um segurança da vizinhança que juntou outros operativos e familiares no esquema

O cabecilha do assalto à residência do funcionário do banco BAI foi um segurança da casa ao lado que durante meses andou de olho nos bens da vítima e convenceu os operativos da casa e alguns familiares para participar no esquema que montou.