É histórico! Cabo Verde travou a selecção espanhola esta segunda-feira, em Atlanta, ao arrancar um empate sem golos (0-0) diante de uma das principais candidatas ao título, em jogo da primeira jornada do Grupo H do Mundial 2026.

Os pupilos de Pedro Bubista escreveram mais uma página de ouro no desporto do Arquipélago.

Perante uma selecção considerada uma das principais candidatas ao título, os Tubarões Azuis voltaram a fazer valer a solidariedade, a entre-ajuda, a resiliência e a organização posicional no relvado que lhes permitiram alcançar o Campeonato do Mundo.

Impulsionados pelo apoio dos adeptos espalhados pelo mundo, os jogadores de Cabo Verde deram tudo aquilo que tinham e sacrificaram-se durante 90 minutos em prol de um ponto que sabe a vitória, tendo em conta que, para grande parte dos observadores, este era um resultado inesperado.

Todavia, este é o culminar de um trabalho iniciado por Lúcio Antunes, enriquecido pelo contributo de Rui Águas e sustentado pelo investimento e pela conjugação de esforços de muitos intervenientes que ajudaram a consolidar o crescimento do futebol cabo-verdiano. Pedro Bubista, outro dos obreiros desta caminhada, dispõe hoje de um grupo maduro, coeso, inteligente na interpretação dos diferentes momentos do jogo e combativo do primeiro ao último minuto.

Mais do que um resultado, este empate representa a afirmação de um projecto construído ao longo de vários anos, assente na competência, na ambição e na crença de que Cabo Verde pode competir de igual para igual com as melhores selecções do mundo. Em Atlanta, os Tubarões Azuis voltaram a demonstrar que o futebol cabo-verdiano continua a crescer e preparado para escrever mais capítulos memoráveis na sua história.

Embora a Espanha fosse clara favorita, Vozinha foi uma autêntica muralha azul que engoliu todos os ataques da La Roja. O antigo guarda-redes do Progresso do Sambizanga foi por isso considerado o homem do jogo.

Com este resultado, espanhóis e cabo-verdianos têm ambos um ponto no grupo H, enquanto ficam à espera do Uruguai e da Arábia Saudita que vão jogar entre si pelas 23:00 (hora de Angola).