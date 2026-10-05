Um cidadão indiano de 27 anos foi detido em flagrante delito, no último fim-de-semana, após tentar raptar uma criança de seis anos num restaurante na Ilha do Cabo, em Luanda.

De acordo com o porta-voz da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), Quintino Ferreira, o crime ocorreu por volta das 21 horas, no momento em que a menor se afastou da família para ir à casa de banho. O suspeito terá abordado a criança no trajecto de regresso, pegando na menor ao colo para tentar fugir.

A acção, no entanto, foi prontamente interrompida pelos funcionários do estabelecimento que, ao desconfiarem da atitude do homem, o imobilizaram até à chegada das autoridades.

Neste momento, o cidadão estrangeiro está sob custódia policial na esquadra da Ilha do Cabo e recusa-se a prestar declarações.

A polícia presume que o acusado pretendia levar a vítima para uma zona isolada para, alegadamente, abusar dela sexualmente. O caso já foi encaminhado para o Ministério Público para os devidos procedimentos legais.