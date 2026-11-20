O processo eleitoral na Ordem dos Advogados de Angola (OAA) está envolto numa batalha judicial, com fortes possibilidades de cancelamento do actual processo eleitoral, na sequência de uma providência cautelar apresentada por um dos concorrentes e aceite pelo Tribunal da Relação de Luanda, que pode levar à suspensão do pleito para o próximo ano, soube o Novo Jornal.

A 23 de Outubro, a OAA convocou eleições para a liderança máxima do órgão, incluindo o Conselho Provincial de Luanda, para o triénio 2027-2029, fixando o dia 31 do mesmo mês como prazo limite para a apresentação das candidaturas.

Entretanto, quatro concorrentes, José Carlos Miguel, Calisto de Moura, Secretário Siamundi e o actual bastonário, José Luís Domingos, formalizaram as respectivas candidaturas. Este último, que pretende concorrer à própria sucessão, apresentou a sua candidatura no dia 3 de Novembro, uma vez que 31 de Outubro coincidiu com um sábado, seguido de um domingo, enquanto o dia 2 de Novembro foi feriado nacional, Dia dos Finados, razão pela qual deu entrada da candidatura naquela data.

Porém, o candidato José Carlos João Miguel, aspirante ao cargo de bastonário, apresentou, ao abrigo dos estatutos da OAA, uma reclamação à comissão eleitoral, que não foi validada. Inconformado, recorreu ao Tribunal da Relação de Luanda (TRL), onde apresentou uma providência cautelar relacionada com o processo eleitoral da OAA.

Na apreciação da providência, o TRL considerou que o regulamento eleitoral não pode contrariar os estatutos da OAA, por força do princípio da hierarquia das normas, e entendeu que a coincidência do último dia do prazo com um sábado não justifica, por si só, a sua transferência automática para o primeiro dia útil da semana.

Neste sentido, o Tribunal da Relação de Luanda deu provimento à providência cautelar.

Na sequência da decisão do tribunal, a comissão eleitoral suspendeu a realização do sorteio das listas de candidatura, destinado à respectiva identificação nos boletins de voto, inicialmente agendado para o dia 19 de Novembro.

Fontes do Novo Jornal asseguram, porém, que a comissão decidiu também adiar, por tempo indeterminado, as eleições inicialmente previstas para 15 de Dezembro de 2026, destinadas à escolha do bastonário, do Conselho Nacional e do presidente do Conselho Provincial de Luanda para o triénio 2027-2029, havendo fortes possibilidades de cancelamento do actual processo eleitoral, em função do acórdão que corre trâmites no Tribunal da Relação de Luanda.

Entretanto, a providência cautelar interposta no âmbito do processo eleitoral da Ordem dos Advogados de Angola já deu origem a manifestações públicas de vários advogados e juristas nas redes sociais.

Vários juristas e advogados alertam que este imbróglio na OAA constitui um sinal de alerta que não deve passar despercebido à classe.