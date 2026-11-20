A falta de investimento na educação e nos cuidados na primeira infância custa o equivalente a 3% do Produto Interno Bruto (PIB) global, e pode chegar aos 7% nos países mais pobres, segundo o relatório da UNESCO publicado esta sexta-feira, 20.

A falta de investimento na educação e nos cuidados na primeira infância custa o equivalente a 3% do Produto Interno Bruto (PIB) global, e pode chegar aos 7% nos países mais pobres, segundo o relatório da UNESCO publicado hoje.

Na data em que se assinala o Dia Internacional da Convenção sobre os Direitos da Criança, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) defende que o investimento deve começar nos primeiros anos de vida e estima que serão necessários mais 141 mil milhões de dólares até 2030 para garantir que todas as crianças do mundo recebem pelo menos um ano de educação pré-escolar.

O Relatório Mundial sobre Educação e Cuidados na Primeira Infância hoje publicado foi elaborado em conjunto pela UNESCO, UNICEF e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Um dos principais alertas é que a matrícula no pré-escolar está estagnada a nível global há uma década.

Atualmente, apenas seis em cada 10 crianças que iniciam o ensino primário receberam pelo menos um ano de instrução prévia.

Por região, a América Latina e as Caraíbas apresentam uma taxa líquida de escolarização no pré-escolar superior a 90%, semelhante à da Europa e da América do Norte.

Em contrapartida, a percentagem ronda os 50% no Norte de África, na África Subsariana e na Ásia Ocidental, de acordo com dados de 2024.

A UNESCO alerta ainda que as desigualdades no desenvolvimento infantil começam muito antes de as crianças iniciarem a escola.

Globalmente, apenas 64% das crianças entre os 24 e os 59 meses atingem os níveis de desenvolvimento esperados para a sua idade, especialmente em áreas como a aprendizagem.

Na África Subsariana, a proporção desce para 53%.

O relatório apela aos governos para que garantam um financiamento estável e plurianual, reforcem o investimento nas crianças com menos de três anos e priorizem as crianças das famílias mais desfavorecidas.

O relatório defende ainda a redução dos custos suportados pelas famílias e a melhoria da formação e das condições de trabalho dos educadores.

De acordo com as projeções do relatório, o mundo necessitará de cerca de seis milhões de profissionais adicionais na área da educação de infância até 2030.