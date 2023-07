Das entranhas da mina do Lulo foi recuperado um diamante branco com 180 quilates, o segundo acima dos 100 quilates encontrado este ano de 2023 .

Com 180 quilates e uma qualidade de topo, "D-Color Type IIa", este diamante tem direito a figurar entre os mais importantes extraídos em Angola nos últimos anos, sendo o 37º com mais de 100 quilates na história de sucesso da mina do Lulo desde que abriu, em 2016.

Com esta pedra de grande qualidade e valor, a Lucapa Diamond Company, com sede na Austrália, que gere o Lulo com a Endiama e a Rosa & Pétalas, esta com menor quota na mina, volta a colocar Angola na montra mundial dos grandes produtores de diamantes de qualidade e valor.

Recorde-se que este diamante tem 180 quilates mas o mercado considera como gema especial todos os que possuem acima de pouco mais de 10 quilates, e que cada quilate corresponde a 200 miligramas (0,20 gr).