A província do Cunene, que anualmente procura combater os efeitos da seca, foi a região escolhida para acolher o acto central de abertura do Ano Agrícola 2026/2027, que terá lugar no decurso deste mês de Outubro.

De acordo com o Governo, o acto central vai decorrer no município do Cuanhama, sob o lema "Transformação dos Sistemas Agrícolas em Agroalimentares e a Aceleração no Aproveitamento do Uso dos Recursos Hídricos para a Segurança Alimentar e Nutricional".

O Executivo revela que a escolha desta região está directamente associada aos investimentos hidroagrícolas em curso na província, com especial destaque para o Canal do Cafu e as barragens do Ndue e Calucuve.

Estas três infra-estruturas são empreendimentos estratégicos essenciais para mitigar o impacto da estiagem, uma das preocupações que mais afecta as populações dependentes da agricultura e da pecuária no sul do País.

As duas barragens inauguradas este ano e o Canal do Cafu (2022) são perspectivadas como potenciais fontes de valorização dos recursos hídricos e de fortalecimento da segurança alimentar e nutricional de Angola.