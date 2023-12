Olha lá, Laureano, a inveja é uma grande merda!", disse-me, há dias, um ex-governante exonerado em circunstâncias que até hoje ele desconhece. Estava aborrecido com certas atitudes de colegas e camaradas que, para ele, apenas se podiam resumir numa única coisa: inveja! Luís de Camões termina Os Lusíadas com a palavra "inveja", para revelar um sentimento muito comum na sociedade em que vivia. Hoje, há muitas pessoas que fazem da última palavra do célebre livro de Camões, a primeira das suas vidas e uma forma de estar na vida.