Em mais de 60 anos de existência da FIBA ÁFRICA, não há nenhum atleta deste continente berço com mais títulos do que o nosso grande Ângelo Victoriano. Este facto é revelador do quão especialmente gloriosa foi a carreira deste "monstro sagrado" do basquetebol mundial, sendo até hoje dos atletas com mais presenças em campeonatos do mundo.

Na quarta-feira desta semana, a FIBA MUNDO prestigiou ainda mais o Ângelo e todo o basquetebol angolano com a sua inclusão no muro da fama - 2023, um lugar exclusivamente reservado à personalidades verdadeiramente distintas e positivamente impactantes no mundo do basquetebol pelas respectivas trajectórias e pelos feitos.

Que este exemplo de entrega, labor, sacrifício e serviço ao o País seja reconhecido e absorvido pelas novas gerações de atletas. Não há honra maior do que dedicar-se de corpo e alma em prol de uma causa, é o que nos revelou o Ângelo ainda em pleno aeroporto de Manila, Filipinas, numa emotiva entrevista aos repórteres da LAC e da Rádio Cinco.

Mas o reconhecimento de um compatriota nosso que se entregou e se dedicou tanto às diversas causas deste País não pode ter somente este "efeito pomada", isto é, explico-me, ter uma mera aplicação externa, ser visto apenas a partir de fora. É absolutamente tarde, mas sempre é tempo oportuno para debelar-se qualquer injustiça, sendo assim, aproveito para lançar um repto às nossas instituições com responsabilidades públicas para prestarem o devido e merecido reconhecimento ao Ângelo Victoriano e a tantos outros filhos desta terra que deram o melhor de si na construção e consolidação da nossa Pátria nesta frente desportiva.

É um momento do mais intenso júbilo, da mais genuína alegria. Não devemos inverter os papéis como está a fazer o Ângelo, agradecendo a todos, pois esta dívida de gratidão é nossa, campeão, nós, a sociedade, é que lhe devemos estar eternamente gratos por tudo, por aquilo que representas e pelo exemplo de vida inspirador para as novas gerações.

Parabéns, campeão Ângelo Vitoriano!

*Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga